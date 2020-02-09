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Молодой ученый из Владивостока стал лауреатом президентской премии
Сергей Макаров обучался в Техническом лицее Владивостока
Одним из лауреатов президентской премии в области науки и инновации стал молодой ученый из дальневосточной столицы Сергей Макаров, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в мэрии города, Сергей Макаров учился в Техническом лицее в столице Приморского края. Там будущий лауреат обучался с 7 по 11 класс, после чего продолжил свое образование уже в Москве, поступив в столичный МИФИ.
Сам ученый рассказал, что больше всего ему нравились физика и математика. Кроме того, с детства он любил играть в шахматы. Преподаватели отзывались о нем, как о целеустремленном, ответственном и немного застенчивом ученике.
Сейчас Сергей Макаров он – доктор физико-математических наук, что особенно отмечается в таком молодом возрасте – Сергею всего 31 год. Работой, которая сделала его лауреатом престижной премии, стала новая платформа для нано-оптических устройств.
Напомним, накануне Владимир Путин встретился с лауреатами данной премии.
Отметим, что всего лауреатами стало три человека. Помимо Сергея Макарова, почетной награды удостоились Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, и биолог Марина Ширманова – за исследования в области онко-процессов.
Отмечается, что российский лидер высоко оценил результаты исследований ученого из Владивостока.