Правозащитники уверяют, что девушку заставят выйти замуж на родине, сообщает DEITA.RU.



В Москве правозащитники пытаются спасти чеченскую девушку. 20-летняя уроженка Чечни рассказала в кризисном центре, что ее родственники заставляют ее вернуться на родину и выйти замуж.

Девушка также расскаала, что хотела бы бежать, но боится расправы. «Они просто закопают меня где-нибудь как позор нации», – цитирует слова чеченки «Медиазона».

Через несколько дней после визита в кризисный центр девушка пропала: она не взяла с собой ни вещи, ни деньги. Позже ей удалось сообщить о том, что за ней в Москву приехали родственники, накачали ее лекарствами и планируют вылетать в Чечню.

Правозащитники прибыли в аэропорт, чтобы помочь девушке. К сожалению, агрессивно настроенная родня не подпустила их. Люди вместе с похищенной девушкой смогли сесть на самолет и улететь.

Елена Миронова