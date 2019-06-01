Автомобилист встретил семью тигров на Сергеевском перевале в Приморье, сообщает DEITA.RU. Удивительное видео опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Судя по кадрам, водитель двигался по дороге, когда ему навстречу вышли сразу три молодых полосатых краснокнижных хищника. «Молодые, глупые», — комментирует поведение животных женщина. И действительно, что еще можно сказать, когда сразу три тигра буквально позируют на камеру и не торопятся уйти в лес.

И если граждане, увидевшие подросших тигрят, их называют глупыми, то комментаторы людей обозвали глупцами. «Я вот с глупости людской всегда поражаюсь. Трудно на клаксон нажать? Один полюбовался, второй, третий, покормили не дай бог, они перестанут боятся человека... И дело времени, когда пуля браконьеров их настигнет. Они не должны выходить к человеку! Люди берегите животных!» — пишут комментаторы в Сети.

Екатерина Брязгунова