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19 Август 2019, 19:45

Молодые семьи защитят от отказов в ипотеке

семья

Сейчас, по мнению законодателя, перед людьми встает слишком много сложностей, сообщает DEITA.RU.

Зампред Госдумы Ирина Яровая сделала заявление насчет молодых семей в России и помощи им от государства. Заявления опубликованы на сайте Госдумы.

По мнению Ирины Яровой, сейчас в России необходимо направить все силы на помощь молодым семьям. В том числе, тем, которые берут ипотеку. В России уже есть несколько льготных программ кредитования таких семей, однако сложности все равно остаются.

Например, многие семьи столкнулись с проблемами при попытке перейти на льготную 6% ипотеку. Банки требуют от них документов и подтверждения, а это, по мнению Яровой, необоснованные обременения.

Депутат предлагает законодательно защитить семьи и сделать подобные требования банков незаконными. Законопроект уже подготовлен.

Елена Миронова

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