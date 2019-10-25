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Молодые семьи защитят от отказов в ипотеке
Сейчас, по мнению законодателя, перед людьми встает слишком
много сложностей, сообщает DEITA.RU.
Зампред Госдумы Ирина Яровая сделала заявление насчет молодых семей в России и помощи им от государства. Заявления опубликованы на сайте Госдумы.
По мнению Ирины Яровой, сейчас в России необходимо направить все силы на помощь молодым семьям. В том числе, тем, которые берут ипотеку. В России уже есть несколько льготных программ кредитования таких семей, однако сложности все равно остаются.
Например, многие семьи столкнулись с проблемами при попытке перейти на льготную 6% ипотеку. Банки требуют от них документов и подтверждения, а это, по мнению Яровой, необоснованные обременения.
Депутат предлагает законодательно защитить семьи и сделать подобные требования банков незаконными. Законопроект уже подготовлен.
Елена Миронова