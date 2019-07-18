Четыре специалиста Дальневосточной распределительной сетевой компании приняли участие во втором слете Сообщества молодых работников Группы РусГидро, который прошел в Калужской области в рамках форума «Форсаж-2019» с 7 по 13 июля.

Представители Амурских, Приморских и Хабаровских электрических сетей входят в Сообщество молодых работников Группы РусГидро, которое было сформировано год назад из представителей филиалов и подконтрольных обществ энергохолдинга. За это время силами членов СМР инициировано и реализовано порядка 20 проектов регионального и федерального значения в рамках четырех тематических направлений деятельности Сообщества: «Технологическое лидерство», «Профессионализация», «Здоровье и безопасность», «Создание комфортной среды в регионах присутствия Группы».

Итоги первого года совместной работы и планы на ближайшие 12 месяцев стали главной темой прошедшей встречи молодых энергетиков. В течение всей корпоративной сессии ребята разрабатывали и защищали идеи в контексте главной темы «Форсажа» - «Цифровая трансформация».

Представители АО «ДРСК» вошли в состав двух команд и презентовали проектные идеи, которые были положительно оценены экспертами РусГидро. Проект «Система управления подключениями» направлен на оптимизацию процесса технологического присоединения к электросетям и значительное сокращение его сроков, а вторая рабочая идея предполагает полный анализ имеющихся сегодня в холдинге каналов коммуникации и их эффективности для различных групп персонала.

Кроме того, как отмечают молодые специалисты ДРСК – участники слета, такого рода взаимодействие со своими коллегами – отличный способ обмена новыми идеями и создания проектов.