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Молодых родителей предупредили о мошенниках
Жительница Владивостока пожаловалась на воровство крупной
суммы, сообщает DEITA.RU.
В инстаграме revizor_vdk появился пост с жалобой на один из магазинов детской одежды на просторах соцсети. Жалобу оставила жительница Владивостока.
По словам автора поста, она сделала крупный заказ у магазина в Инстаграм. Продавцы сказали, что правила магазина – 100% предоплата. Женщина перевела мошенникам 25 тысяч рублей. И сразу после оплаты те перестали выходить на связь.
По словам автора поста, прошло уже 2 месяца, и нет ни посылки, ни ответов от продавцов детской одежды. Страничка магазина закрыта для всех, кто не подписан на нее.
Елена Миронова