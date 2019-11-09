Молодых родителей предупредили о мошенниках

Жительница Владивостока пожаловалась на воровство крупной суммы, сообщает DEITA.RU.



В инстаграме revizor_vdk появился пост с жалобой на один из магазинов детской одежды на просторах соцсети. Жалобу оставила жительница Владивостока.

По словам автора поста, она сделала крупный заказ у магазина в Инстаграм. Продавцы сказали, что правила магазина – 100% предоплата. Женщина перевела мошенникам 25 тысяч рублей. И сразу после оплаты те перестали выходить на связь.

По словам автора поста, прошло уже 2 месяца, и нет ни посылки, ни ответов от продавцов детской одежды. Страничка магазина закрыта для всех, кто не подписан на нее.

Елена Миронова