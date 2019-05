Крупнейший на Дальнем Востоке России Форум молодых предпринимателей РОСТ для всех, кто желает открыть или уже добился первых успехов в бизнесе, собрал более 750 участников, сообщает DEITA.RU.

Молодые владельцы малого и среднего бизнеса нашли для себя много интересного. Причем, есть предприниматели, которые принимают участие в Форуме несколько лет подряд и всегда находят для себя что-то полезное и интересное. Многим форум дал рост и в бизнесе. Например, молодой предприниматель – директор компании «Токфорт» Дмитрий Тягин принимает участие в мероприятии третий год подряд.

«Что дает этот форум? Прежде всего, общение единомышленников и партнеров, это заряд энергии от спикеров и получение опыта для собственных идей, и их внедрения. Получился такой РОСТ для роста, - улыбается Дмитрий, - наверное, самое главное, что дает этот форум – это вера в себя и собственные силы, и что ты сможешь добиться поставленных целей. Здесь важен личный пример: когда видим спикеров, которые рассказывают, как они начинали, что преодолевали и как добились результатов, то понимаешь, что все возможно», - сказал собеседник.

Как рассказал руководитель оргкомитета Форума РОСТ Евгений Шкарупа, нынешних спикеров объединяет то, что они не просто успешны в бизнесе, но и сами – яркие личности.

«Были уверены, что они смогут произвести потрясающий эффект на нашу аудиторию, - рассказал собеседник агентства, - в этом году мы решили провести эксперимент и сделали один поток слушателей (обычно их было несколько). И впервые мероприятие для участников бесплатное.

Что было самым главным при подборе спикеров? Его уникальная история, которая показывает, как он преодолевал себя в сложных ситуациях и занимался самообразованием.

Также все спикеры – это практики, харизматичные личности, которое донесли свою «заряжающую» историю до аудитории», - сказал Евгений Шкарупа.

Действительно, Красный зал в кампусе ДВФУ был полон молодых приморских предпринимателей, которые жаждали узнать новое и добиться успеха в своем деле. Это -Сергей Бурлаков - «Человек планеты», спортсмен-паралимпиец, который доказал всей планете, что нет ничего невозможного, даже если у тебя нет ни рук, ни ног.

Иоанн Чечнев - предприниматель и экстремальный путешественник, основатель компании i1project.ru –лидера на рынке развития бизнес-проектов звезд интернета, телевидения и кино.

Дерек Квик – управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital, венчурный инвестор и создатель успешных мировых IT-стартапов. При этом Дерек – один из самых уважаемых лидеров бизнес-сообщества в Гонконге с 25-летним опытом выхода на азиатско-тихоокеанский рынок. Первый азиат, который пересек самую высшую точку в мире, самую сухую, самую жаркую и самую холодную пустыню общей протяженностью более 1000 километров.

Маргарита Никитина - основательница сети отелей для питомцев BookingCat (40 отелей по всему миру), Экс-Топ-менеджер X5 Retail Group.

Анастасия Колесникова - эксперт в области маркетинговых коммуникаций и развития бизнеса. Основатель компании «Местная еда» – платформы для построения гастрономического бизнеса с нуля. Создатель онлайн-школы ресторанного бизнеса, первого в России фуд-инкубатора.

Amit Chartergee - соучредитель Shadow Factory – ведущей азиатской виртуальной цифровой студии. Руководитель команды креативных профессионалов, создающих высококачественный VR-контент и интегрированные решения для бизнеса.

Maggie Lau - соучредитель и технический директор Sam Experiences, компании, которая помогает путешественникам испытать все, что может предложить город. Их два продукта Sam the Local и Sam the Expert. Sam the Local - отмеченная наградами платформа, которая связывает людей с местными инсайдерами для индивидуальных туров.

Добавим, что в ходе работы Форума РОСТа проходила выставка, на которой приморские компании получили возможность себя презентовать. В этом году Форум РОСТ стал бесплатным благодаря партнерам - Компании ЭВОТОР и Центру поддержки предпринимательства Приморского края.

«Раньше в рамках краевой программы развития предпринимательства мы работали и оказывали поддержку только действующим предпринимателям. С этого года мы работаем по новому направлению - популяризация предпринимательства. Это очень важно для развития экономики Приморья - вовлечь в бизнес молодых людей. Сейчас у нас появились новые меры поддержки для тех, кто только задумывается о том, чтобы начать свой бизнес. Это люди, у которых есть идея, они горят своим делом, но не знают с чего начать. И в этом плане мы нашли общие точки соприкосновения с организаторами форума РОСТ. Это мероприятие про вдохновение, про мотивацию и вовлечение молодых людей в бизнес», - отметил генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров.