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Молодым семьям могут списать долги по кредитам
Льготы будут предоставляться до 30 лет
Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес предложение о списании кредитных долгов для молодых семей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая в свою очередь поручила рассмотреть данный вопрос Министерству финансов и Министерству экономического развития при содействии Банка России.
Согласно документу, Чернышов предлагает провести в Москве эксперимент по списанию долгов по банковским кредитам для супругов в возрасте до 30 лет. В список таких долгов входят кредиты на получение образования, приобретение квартиры или первого автомобиля.
Напомним, что ранее Владимир Жириновский уже вносил предложение о списании кредитных долгов всем россиянам. Однако эта инициатива не была поддержана председателем правительства, ссылаясь на то, что такой «широкий жест» может привести к банкротству банков.