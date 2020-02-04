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6 Декабрь 2019, 18:15

Молодым семьям могут списать долги по кредитам

Семья

Льготы будут предоставляться до 30 лет

Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес предложение о списании кредитных долгов для молодых семей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая в свою очередь поручила рассмотреть данный вопрос Министерству финансов и Министерству экономического развития при содействии Банка России.

Согласно документу, Чернышов предлагает провести в Москве эксперимент по списанию долгов по банковским кредитам для супругов в возрасте до 30 лет.  В список таких долгов входят кредиты на получение образования, приобретение квартиры или первого автомобиля.

Напомним, что ранее Владимир Жириновский уже вносил предложение о списании кредитных долгов всем россиянам. Однако эта инициатива не была поддержана председателем правительства, ссылаясь на то, что такой «широкий жест» может привести к банкротству банков.

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