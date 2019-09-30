Молоко резко подорожает в России

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Новые поправки в закон приведут к росту затрат на производство нескольких позиций молочной продукции на 3%, сообщает DEITA.RU.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что нововведения в систему реализации молочной продукции приведут к росту затрат на производство и, соответственно, к росту стоимости.

Как пишет РИА Новости, в ноябре производителей обяжут оформлять электронные ветеринарные сертификаты на молоко, кисломолочную  продукцию и мороженое. Уже сейчас по закону такие документы оформляют на сгущенку, сливки, масло и сыры.

По словам главы «Союзмолока», нововведение увеличит затраты производителей на 20 млрд рублей в год. Таким образом, рост себестоимости молока и молочной продукции составит порядка 3%.

Елена Миронова

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