Жители Уссурийска жалуются на черную пыль, которой местное предприятие засыпает весь район, сообщает DEITA.RU. Женщина оформила свою жалобу на видео, и его опубликовал паблик mark2_che.

По словам гражданки, она живет рядом с молокозаводом, расположенном на пересечении улиц Советская — Ермакова. На протяжении очень многих лет местные жители ведут борьбу с руководством Уссурийского молокозавода.

«Проблема состоит в том, что круглый год молокозавод загрязняет район пеплом из дымоотводной трубы. Жители многоэтажных домов по улице Ермакова, 55, 57 и улицы Некрасова, 141, а также весь частный сектор от Уссурийской до Комарова ежедневно задыхаются от дыма, исходящего от трубы котельной предприятия», — уверяет женщина.

Также она отмечает, что абсолютно невозможно сушить бельё на улице, оно покрывается пеплом. Особенно это видно на белом белье. Кроме того, каждый день приходится отмывать подоконники, иначе они приобретают серый цвет.

«На протяжении многих лет обращались в администрацию УГО, отдел экологии, отдел по работе с территориями и постоянно получали отговори фразой: «Мы примем меры». После данных обращений, труба переставала дымить два-три дня, а затем продолжалось все, как раньше», — рассказывает женщина, которая уже, действительно не знает, что делать и куда обращаться.

Екатерина Брязгунова