В дальневосточной столице на съезде с Золотого моста перевернулся большегруз с песком в ночь на воскресенье, 16 июня, сообщает DEITA.RU. Видео момента падения фуры попало в объектив камеры видеонаблюдения. Его разместил YouTube-канал Astakada.

Отмечается, что грузовик двигался в сторону Чуркина. Авария произошла в 10 минут первого в воскресенье.

«Инерция толкала его вперед, а скользкая дорога не позволила ему повернуть. Это именно из-за мокрого асфальта, он колеса повернул и пошел дальше юзом по асфальту. Он может быть и 40 километров в час ехал, но он ехал груженый. Его и на 30 километрах в час могло так повести», — уверяет автоэксперт, отмечая, что согласно правил дорожного движения, пункта 10.1, водитель должен выбирать скорость с учетом состояния транспортного средства и метеорологических условий.

Екатерина Брязгунова