Пассажир разбившегося и сгоревшего самолета заснял на видео жесткую посадку самолета АН-24 в аэропорту Нижнеангарска в Республике Бурятия, сообщает DEITA.RU.

Судя по всему, один из пассажиров снимал виды прекрасной русской природы во время посадки самолета, поэтому трагический момент и попал на видео. Воздушное судно вполне благополучно приземлилось, однако не смогло вовремя затормозить и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате жесткой посадки погибли два человека пилот и техник. Кроме того, 31 пассажир обратился за медицинской помощью. Четверо из них госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетний. Всего на борту находилось 43 человека.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла ужасная трагедия. В самолет ударила молния, и пилот принял решение вернутся в пункт вылета. Во время жесткой посадки самолет загорелся. В трагедии погибли 40 пассажиров и один член экипажа, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте самолета.

Екатерина Брязгунова