ДТП в Находке, произошедшее по улице Шоссейной, 94в 27 мая, попало на видео, сообщает DEITA.RU. Кадры опубликовал паблик Экипажи ДПС.

Судя по видео, ДТП произошло по вине водителя Nissan Safari, который летел с явным превышением скорости и на полном ходу влетел в грузовик, попутно зацепив эвакуатор, который отлетел в дерево. Сам грузовик, в который влетел Safari, кинуло на встречку прямо в лоб другому грузовику.

Известно, что одному из водителей в результате аварии зажало ноги. О других пострадавших информации не поступало.

Екатерина Брязгунова