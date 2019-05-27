27 Май 2019, 19:00
Момент массового ДТП в городе попал на видео
Источник изображения: DEITA.RU
ДТП в Находке, произошедшее по улице Шоссейной, 94в 27 мая, попало на видео, сообщает DEITA.RU. Кадры опубликовал паблик Экипажи ДПС.
Судя по видео, ДТП произошло по вине водителя Nissan Safari, который летел с явным превышением скорости и на полном ходу влетел в грузовик, попутно зацепив эвакуатор, который отлетел в дерево. Сам грузовик, в который влетел Safari, кинуло на встречку прямо в лоб другому грузовику.
Известно, что одному из водителей в результате аварии зажало ноги. О других пострадавших информации не поступало.
Екатерина Брязгунова
Видео: Экипажи ДПС
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