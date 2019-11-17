Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

Момент жесткой аварии в дальневосточной столице попал на видео в воскресенье, 17 ноября, сообщает DEITA.RU. Шокирующие кадры опубликовал паблик dps_vl.

По словам очевидцев, ДТП на подъёме с улицы Луговой на Баляева попало в объектив видеорегистратора автолюбителя, который двигался позади участников аварии.

«Гонщик на спорткаре Toyota Prius при резком перестроении переоценил свои навыки пилота бешеной электрички и столкнулся с микроавтобусом Caravan, который от удара перевернулся», — пишут в Сети.

О том, есть ли в происшествии пострадавшие, информации на данный момент нет. Однако из кадров, опубликованных в интернете ясно, что микроавтобус получил серьезные механические повреждения.

Екатерина Брязгунова