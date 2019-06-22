В субботу, 22 июня, в приморском городе Артеме произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, сообщает DEITA.RU. Видео серьезной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика попало на видео, которое разместил паблик «Экипажи ДСП».

На место аварии, которая случилась напротив Дома культуры, прибыли медики и спасатели, которые деблокировали водителя грузовика. Его срочно забрала «скорая».

На месте происшествия работают правоохранительные органы, им предстоит разобраться в причинах аварии.

Информации о пассажирах автобуса на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова