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Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

фото

Появилось видео жесткого ДТП во Владивостоке, которое произошло днем в субботу, 2 ноября, сообщает DEITA.RU. Видео опубликовал паблик dps.control.

Судя по кадрам, женщина-водитель, выехавшая на полосу встречного движения, даже не пыталась войти в поворот на Днепровской. Как двигалась по прямой, так и вылетела на встречу и влетала в Toyota Corolla Axio.

Напомним, в дальневосточной столице произошло лобовое ДТП, в котором пострадали два человека — водитель и пассажир Corolla Axio. Примечательно, что пострадавшие в город у моря прибыли из Благовещенска.

Виновница аварии от процедуры медосвидетельствования отказалась. В рамках российского законодательства это может быть приравнено к движению за рулем в нетрезвом виде, что чревато лишением водительского удостоверения.

Екатерина Брязунова

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