Монумент коррупции оживает: новый госпиталь Камчатки как символ чумного пира

Новый глава Камчатки Владимир Солодов анонсировал строительство суперсовременной больницы в регионе. Насколько это резонно в условиях упадка местной медицины - вопрос риторический, считает ИА DEITA.RU.

К слову, эта стройка - проект далеко не новый. Мифическая супербольница является одним из самых проблемных долгостроев региона. Медучреждение пытались построить за частные деньги, но инициатива провалилась - никто не захотел инвестировать в проект.

Теперь же Солодов говорит, что по его убеждению, необходимые народу и государству объекты должны строиться исключительно на государственные деньги. Судя по заявлениям главы, деньги государство даст. Солодов обещает возвести первую очередь к 2023 году.

Сейчас проектировщики устраняют ошибки в конструкции, расширяют пространства и коридоры, увеличивают площадь операционных комнат и так далее. Госпиталь намерены возвести по всем мировым стандартам.

Власти рассчитывают получить мировой сертификат качества и обслуживать в ней местных жителей, туристов и даже россиян из других регионов. Владимир Солодов хочет, чтобы в больницу приезжали жители Магадана, Сахалина, или даже Приморья «в каких-то случаях». Причина выбора именно этих регионов неясна.

Таким образом, анонсирована очередная попытка довести до ума долгострой. Больнице ничего не помогало. Ее строительство брал под контроль президент Путин, Дмитрий Медведев, Леонид Рошаль и даже Герман Греф - но всякий раз она ускользала из-под строгого контроля первых лиц. За шесть лет «работы» на месте госпиталя уложен фундамент и установлено несколько каркасов. Пока суперсовременная больница мирового класса выглядит удручающе.

В целом отрасль здравоохранения Камчатки давно нуждается в реанимации. Вышеуказанный госпиталь является главным «пациентом». Экс-губернатор Илюхин обещал ввести ее в строй в 2022 году, к работе привлекали около шести разных подрядчиков, и даже корейцы пытались помочь неумелым российским коллегам - все тщетно.

Катастрофически не хватает на Камчатке и самих врачей. Так, по итогам 2019 года в регион приехали всего 34 новых доктора, при минимуме в 350. Острейше не хватает на полуострове специалистов в области онкологии.

Еще хуже обстоят дела с программой «Земский доктор». По информации REGNUM, из-за ошибок в документах врачи не могут получить положенные по закону льготы.

Действующие медицинские учреждения края укомплектованы лишь наполовину. Жители Камчатки регулярно жалуются на местное здравоохранение в СМИ - очереди в поликлинике приходится занимать глубокой ночью.

В этой ситуации новая больница - это колосс на глиняных ногах, да еще и по колено в болоте. Чтобы замахиваться на мировой уровень, необходимо сначала ввести порядок с тем, что есть. Возможно, местные власти хотят за счет нового госпиталя привлечь-таки грамотные кадры в регион.

Учитывая текущее головотяпство, мало кто захочет ехать в суровый край в неизвестность. Даже при наличии «мирового сертификата качества».