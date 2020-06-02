Новости
Новые автомобильные номерные знаки появятся в России
2 Июнь 2020, 13:30
Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес
2 Июнь 2020, 13:15
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня
2 Июнь 2020, 12:45
Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
2 Июнь 2020, 12:30
Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке
2 Июнь 2020, 12:15
Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП
2 Июнь 2020, 12:00
Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье
2 Июнь 2020, 11:45
Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19
2 Июнь 2020, 11:40
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня
Михаил Мишустин подписал соответствующий документ
Постановлением правительства №792 от 30 мая 2020 года мораторий на налоговые проверки для бизнеса продлён до 30 июня, сообщает ИА DEITA.RU.
Мораторий касается бизнесменов, которые задействованы в туристической отрасли, как компаний, так и предпринимателей, ведущих работу от имени ИП. Глава Кабмина Михаил Мишустин рассказал, что мораторий затронет горнолыжные курорты, пляжи, а также отели с определенным уровнем дохода, и номерным фондом, пишет «Парламентская газета».
Во время совещания с вице-премьерами председатель правительства заметил, что туристическая отрасль значительно пострадала из-за пандемии коронавируса. Решение о продлении моратория сможет выручить бизнесменов, ведь они на некоторое время будут освобождены от необходимых формальностей. Кроме того, мораторий поможет организовать более комфортные и удобные условия для того, чтобы вернуться к обычной работе после того, как пандемия прекратит оказывать влияние.
Данное постановление также регламентирует сроки представления физлицами-резидентами налоговой службе отчётов о средствах в банках за границей за отчётный 2019 год. Россияне могут предоставить данные не позднее 1 декабря текущего года.
Ранее сообщалось о ряде законов, которые вступают в силу с первого летнего месяца. Так, с 1 июня детские лагеря должны быть внесены в специальный реестр, в противном случае организация не сможет принимать детей. С 26 июня винным продуктом будут признавать отечественную алкогольную продукцию, если при производстве напитка использовалось свыше семи процентов импортного сырья. С 30 июня из магазинов исчезнет немаркированная табачная продукция.