Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня

Постановлением правительства №792 от 30 мая 2020 года мораторий на налоговые проверки для бизнеса продлён до 30 июня, сообщает ИА DEITA.RU.

Мораторий касается бизнесменов, которые задействованы в туристической отрасли, как компаний, так и предпринимателей, ведущих работу от имени ИП. Глава Кабмина Михаил Мишустин рассказал, что мораторий затронет горнолыжные курорты, пляжи, а также отели с определенным уровнем дохода, и номерным фондом, пишет «Парламентская газета».

Во время совещания с вице-премьерами председатель правительства заметил, что туристическая отрасль значительно пострадала из-за пандемии коронавируса. Решение о продлении моратория сможет выручить бизнесменов, ведь они на некоторое время будут освобождены от необходимых формальностей. Кроме того, мораторий поможет организовать более комфортные и удобные условия для того, чтобы вернуться к обычной работе после того, как пандемия прекратит оказывать влияние.

Данное постановление также регламентирует сроки представления физлицами-резидентами налоговой службе отчётов о средствах в банках за границей за отчётный 2019 год. Россияне могут предоставить данные не позднее 1 декабря текущего года.

Ранее сообщалось о ряде законов, которые вступают в силу с первого летнего месяца. Так, с 1 июня детские лагеря должны быть внесены в специальный реестр, в противном случае организация не сможет принимать детей. С 26 июня винным продуктом будут признавать отечественную алкогольную продукцию, если при производстве напитка использовалось свыше семи процентов импортного сырья. С 30 июня из магазинов исчезнет немаркированная табачная продукция.