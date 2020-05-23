telegr wh call

Новости

Весь рабочий стаж в электронную трудовую книжку предложил включать Минтруд

23 Май 2020, 05:15

Мораторий на негативные новости предложили наложить в Госдуме

23 Май 2020, 04:15

Радикалы грозят Зеленскому новым переворотом

23 Май 2020, 04:00

Издателя модного журнала подозревают в организации проституции

23 Май 2020, 03:15

Медведи повадились гулять по Ярославской области

23 Май 2020, 02:15

Дожили: россиян штрафуют за выход на балкон

23 Май 2020, 01:15

Путин предложил пустить студентов в школы

23 Май 2020, 00:15

Опасность риса назвала медик

22 Май 2020, 23:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Мораторий на негативные новости предложили наложить в Госдуме

госдума рф

В Государственной Думе предложили временно запретить негативные новости. Идея принадлежит депутату Виталию Милонову, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», депутат Виталий Милонов обратился к главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву и предложил наложить временный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов.

Как считает Милонов, в последнее время как Россия, так и весь мир переживают сложные времена из-за коронавируса. В такое время СМИ играют большую роль. По словам Милонова, в погоне за посещаемостью и цитируемостью авторы новостей могут предоставлять аудитории сообщения с сильным негативным окрасом, включая искаженные факты и слухи.

Депутат считает, что такую информация нужно заменять конструктивной. Также парламентарий подчеркнул, что из-за стремящихся заработать трафик на негативных новостях изданий падает доверие ко всем СМИ.

«В данной ситуации, чтобы снизить накал «чернухи» и слухов, прошу Вас призвать все отечественные СМИ наложить временный, но вынужденный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов», — заявил Милонов.

Читайте также:

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем

Голоруких россиян не пустят в самолет

Дмитрий Санников

Популярное

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

Карнавала не будет: Илья Лагутенко закрыл «Мумий Тролль бар» навсегда

Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко

Рубль пошел вверх всего от пары слов Набиуллиной
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...