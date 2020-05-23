Мораторий на негативные новости предложили наложить в Госдуме

В Государственной Думе предложили временно запретить негативные новости. Идея принадлежит депутату Виталию Милонову, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», депутат Виталий Милонов обратился к главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву и предложил наложить временный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов.

Как считает Милонов, в последнее время как Россия, так и весь мир переживают сложные времена из-за коронавируса. В такое время СМИ играют большую роль. По словам Милонова, в погоне за посещаемостью и цитируемостью авторы новостей могут предоставлять аудитории сообщения с сильным негативным окрасом, включая искаженные факты и слухи.

Депутат считает, что такую информация нужно заменять конструктивной. Также парламентарий подчеркнул, что из-за стремящихся заработать трафик на негативных новостях изданий падает доверие ко всем СМИ.

«В данной ситуации, чтобы снизить накал «чернухи» и слухов, прошу Вас призвать все отечественные СМИ наложить временный, но вынужденный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов», — заявил Милонов.