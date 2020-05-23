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Мораторий на негативные новости предложили наложить в Госдуме
В Государственной Думе предложили временно запретить негативные новости. Идея принадлежит депутату Виталию Милонову, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», депутат Виталий Милонов обратился к главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву и предложил наложить временный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов.
Как считает Милонов, в последнее время как Россия, так и весь мир переживают сложные времена из-за коронавируса. В такое время СМИ играют большую роль. По словам Милонова, в погоне за посещаемостью и цитируемостью авторы новостей могут предоставлять аудитории сообщения с сильным негативным окрасом, включая искаженные факты и слухи.
Депутат считает, что такую информация нужно заменять конструктивной. Также парламентарий подчеркнул, что из-за стремящихся заработать трафик на негативных новостях изданий падает доверие ко всем СМИ.
«В данной ситуации, чтобы снизить накал «чернухи» и слухов, прошу Вас призвать все отечественные СМИ наложить временный, но вынужденный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов», — заявил Милонов.