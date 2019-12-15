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«Море отжали» — строительство возмутило жителей Владивостока

стройка, строительство

Во Владивостоке в районе Второй речки началось строительство, которое перекрыло жителям города доступ к морю, сообщает DEITA.RU. Соответствующие кадры опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Судя по кадрам, на берегу Японского моря началось грандиозное возведение складских помещений, которое полностью закрыло для любителей морского отдыха выход к прибрежной полосе.

«Вот она Вторая речка. Море. Теперь его практически нет. Строятся складские помещения… Все, море отжали», — уверяет автор кадров.

В соцсетях местные жители тут же отреагировали на сообщение. «Для развязки...», «А на Второй речке море было», «Прям на берегу. Где губернатор и мэр? Почему прибрежную зону застраивают», «Там у бомжей прямо маленький городок был», «Давайте дружно скажем спасибо, если видеть не дают, хоть запах не забрали или забрали», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова

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