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Мороз и солнце: как встречает приморцев новый год
Сегодня, 2 января, погода во Владивостоке остается прежней – довольно холодной и ветреной, но при этом солнечной, сообщает DEITA.RU.
Так, синоптики портала «Примпогода» озвучили тот факт, что в Приморском крае пусть и потеплеет – но довольно незначительно. По-прежнему не ожидается особенных осадков – будет солнечно и морозно.
Отметим, что погода не сильно изменится в сравнении с 1 января.
В Уссурийске, Находке и Владивостоке в первый день года было облачно с переменами и температура до 11 градусов ниже нуля днем.
Новогодняя ночь, в свою очередь, выдалась очень холодной и ветреной, с сильными снежными заносами и крепким морозом.
Напомним, что первый день Нового года часть самых бодрых и спортивных приморцев встретила красочным костюмированным забегом в честь главного праздника для всей страны.
Александра Маслова