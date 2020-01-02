Мороз и солнце: как встречает приморцев новый год

Сегодня, 2 января, погода во Владивостоке остается прежней – довольно холодной и ветреной, но при этом солнечной, сообщает DEITA.RU.

Так, синоптики портала «Примпогода» озвучили тот факт, что в Приморском крае пусть и потеплеет – но довольно незначительно. По-прежнему не ожидается особенных осадков – будет солнечно и морозно.

Отметим, что погода не сильно изменится в сравнении с 1 января.

В Уссурийске, Находке и Владивостоке в первый день года было облачно с переменами и температура до 11 градусов ниже нуля днем.

Новогодняя ночь, в свою очередь, выдалась очень холодной и ветреной, с сильными снежными заносами и крепким морозом.

Напомним, что первый день Нового года часть самых бодрых и спортивных приморцев встретила красочным костюмированным забегом в честь главного праздника для всей страны.

Александра Маслова