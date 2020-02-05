Мороз и ветер обещают Владивостоку

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на среду, 5 февраля, для Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».



Так, по сообщениям синоптиков, погода сегодня будет морозной. Ранним утром ожидается до -20 градусов при ветре в 20 м/с.

Днем будет небольшая облачность, температура поднимется до 13-15 градусов мороза. Ветер при этом усилится до 22 м/с.

В ночь на четверг будет -18…-20 градусов. Ближе к утру ветер потеряет силу.