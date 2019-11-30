Приморцы возмущены укладкой асфальта в мороз

Дорожные службы Приморья спешат завершить ремонт в последний день осени, 30 ноября, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают читатели, в поселке Новый 30 ноября дорожные службы укладывают асфальт. Вздымающийся пар навевает мысли о недолговечности такого ремонта.

«Безобразие! Асфальт кладут только при плюсовой температуре», - возмущаются очевидцы.





Однако, объяснение этому наверняка найдется. Например, жители Дальнегорска были возмущены ноябрьскими работами по программе «1000 дворов». Как долго продержится этот самый асфальт, укладываемый при минусовой температуре?

«Был направлен бульдозер для снятия старого асфальта с промерзшим грунтом. Далее будет устелена подушка из сухого щебня, а следом на него асфальт с использованием специальных добавок, которые позволяют укладывать работы при температуре до -10 градусов.

При приемке работ комиссией будут проведены пробные вырезки асфальта, которые позволят выявить наличие данных добавок, а следовательно, качество проведенных работ», - ответили дальнегорцам.

Дмитрий Санников