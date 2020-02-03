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Мороженое с бактериями выпускали в Приморье

мороженое

С просьбой провести проверку в ведомство обратился сам владелец продукции

Россельхознадзор проверил партию приморского мороженого, отметив превышение бактериальной обсемененности в 300 раз, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил представитель Россельхознадзора, с просьбой провести проверку в ведомство обратился сам владелец продукции.

В ходе исследований специалисты проверили почти 2,5 тонны продукта.

Эксперты отмечают, что столь высокий уровень бактерий нарушает техрегламент и доказывает то, что употреблять такое мороженое в пищу небезопасно.

В ведомстве подчеркнули, что заказчик получил всю необходимую информацию, и обязался принять меры по повышению контроля за производством.

Напомним, что подобного рода проверки ведомство проводит регулярно – по жалобам потребителя, либо по просьбе заказчика. 

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