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Мороженое с бактериями выпускали в Приморье
С просьбой провести проверку в ведомство обратился сам владелец продукции
Россельхознадзор проверил партию приморского мороженого, отметив превышение бактериальной обсемененности в 300 раз, сообщает DEITA.RU.
Как сообщил представитель Россельхознадзора, с просьбой провести проверку в ведомство обратился сам владелец продукции.
В ходе исследований специалисты проверили почти 2,5 тонны продукта.
Эксперты отмечают, что столь высокий уровень бактерий нарушает техрегламент и доказывает то, что употреблять такое мороженое в пищу небезопасно.
В ведомстве подчеркнули, что заказчик получил всю необходимую информацию, и обязался принять меры по повышению контроля за производством.
Напомним, что подобного рода проверки ведомство проводит регулярно – по жалобам потребителя, либо по просьбе заказчика.