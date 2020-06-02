Мороженое с гречкой появилось в России

Новосибирские производители мороженого могут похвастаться новинкой – мороженым с необычным вкусом из детства. Для производства необычного мороженого используется гречневая крупа, сообщает ИА DEITA.RU.



Жители региона уже успели попробовать новинку, и, судя по продажам, остались ей довольны – новинка сезона пользуются большой популярностью у покупателей.

Представители компании-производителя поделились секретами производства необычного десерта. Оказывается, каждый год, в преддверии лета производитель выпускает мороженое с каким-либо необычным вкусом, например глинтвейна или попкорна. Выбор летнего вкуса текущего года не был случайным – на идею создания лакомства с необычным вкусом создателей натолкнул «гречневый» ажиотаж, пишет «Российская газета». Напомним, несколькими месяцами ранее россияне активно закупались в преддверии режима самоизоляции, с полок магазинов сметались консервы, туалетная бумага, а также крупы, особое внимание было уделено гречке.

Производители отмечают, что вкус у мороженого получился будто родом из детства, он в точности копирует вкус гречневой каши с молоком. Для производства мороженого с необычным вкусом используется настоящая гречневая крупа – на одну тонну готового мороженого уходит порядка 50 кг. гречки.

Примечательно, что изначально лакомство планировали оставить лишь в домашнем регионе, реализуя его на местном рынке. Однако новинку оценили и за пределами региона – поставщики начали активно интересоваться лакомством. Поэтому совсем скоро мороженное с гречкой можно попробовать будет и в других регионах России.