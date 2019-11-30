Морозы идут на Приморье

По прогнозам приморских синоптиков, большая часть следующей недели в регионе ожидается морозной, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в начале следующей недели на погоду Приморского края будут оказывать влияние фронтальные разделы. Значительных снегопадов не ожидается, но местами все-таки пройдет небольшой снег.

Ключевое здесь то, что с фронтами придёт похолодание, и температурный фон станет ниже, чем в выходные дни. В ночь на понедельник −7…−14 °С, в горных районах до −20 °С. На побережье −3…−8 °С. Днем 0…−5 °С, местами −8…−13 °С.

В последующие дни погоду в Приморье будет определять гребень антициклона, осадки маловероятны. Морозы усилятся.

Во Владивостоке в понедельник преимущественно без осадков, но усилится северо-западный ветер и станет холодней, чем накануне. В ночные часы −5…−7 °С, днём на 2–3 градуса выше. В дальнейшем без осадков, и похолодает ещё на 2–4 градуса.

Дмитрий Санников