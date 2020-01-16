Новости
«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку
17 Январь 2020, 01:15
Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто
17 Январь 2020, 00:30
Доллар за 200 рублей пророчат эксперты
16 Январь 2020, 23:57
466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал
16 Январь 2020, 23:45
Путин уже придумал новую должность для Медведева
16 Январь 2020, 23:37
Сбербанк начал проверять деньги на кокаин
16 Январь 2020, 23:15
Российское правительство получило нового премьера
16 Январь 2020, 22:27
Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России
16 Январь 2020, 22:15
Морозы пришли в Приморье
Еще один малоподвижный фронт пройдет в северной части Приморского края в четверг и ближайшей ночью, сообщает DEITA.RU по данным Примпогоды.
Смещение фронта будет сопровождаться снижением атмосферного давления, увеличением облачности и возможностью небольших осадков.
Максимальная температура воздуха сохранится на уровне прошедшего дня, около -8… -13, на побережье и южных районах до -2.. -7оС. Минимальные отметки будут колебаться ночью в пределах -18… -26 и -11…-18 на побережье.
Во Владивостоке сегодня отмечается северный ветер, столбик термометра упадет до -7.. -9 во второй половине дня. Осадков сегодня не ожидается, как и значительных изменений в погоде.
Ирина Елкина