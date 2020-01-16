Морозы пришли в Приморье

Еще один малоподвижный фронт пройдет в северной части Приморского края в четверг и ближайшей ночью, сообщает DEITA.RU по данным Примпогоды.

Смещение фронта будет сопровождаться снижением атмосферного давления, увеличением облачности и возможностью небольших осадков.

Максимальная температура воздуха сохранится на уровне прошедшего дня, около -8… -13, на побережье и южных районах до -2.. -7оС. Минимальные отметки будут колебаться ночью в пределах -18… -26 и -11…-18 на побережье.

Во Владивостоке сегодня отмечается северный ветер, столбик термометра упадет до -7.. -9 во второй половине дня. Осадков сегодня не ожидается, как и значительных изменений в погоде.

Ирина Елкина