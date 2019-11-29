«Морская капуста» не спасла: «Примкондитер» проиграл первые торги на губернаторские подарки

Приморский производитель конфет проиграл на торгах по закупке новогодних подарков от имени губернатора Приморья, сообщает DEITA.RU. Защиту местное производство попросило у антимонопольщиков.

Торги на поставку подарков для детей прошли 14 ноября. Тогда победу одержала компания из центральной части России. Аукцион компания выиграла, предложив наименьшую сумму 29 млн рублей. Итоги закупки решил оспорить «Примкондитер», подав жалобу антимонопольщикам, которые нашли нарушения в документации аукциона.

В контрольном ведомстве отметили, что документация аукциона была подготовлена с ошибками: не указан размер обеспечения контракта, есть отличия первоначальной документации от последующей. Так, были изменены слова к темному шоколаду с морской капустой приписали слово эквивалент.

Также в УФАС добавили, что прошлогодний аукцион проходил по 44-ФЗ, в этом году его решили провести по 223-ФЗ, в результате были изменены правила игры, а аукционная документация полностью повторяла прошлогоднюю.

Отметим, что в краевом департаменте образования признали, что во время подготовки аукциона были допущены ошибки, следующий аукцион запланирован на 18 декабря.

Напомним, что в прошлом году благодаря «шоколаду с морской капустой» приморское предприятие выиграло закупку на поставку новогодних губернаторских подарков. Тогда антимонопольщиков не смутило техническое задание, где было прописано, что в подарки необходимо добавлять «морскую капусту». До 2018 года «Примкондитер» не мог выиграть аукцион на протяжении трех лет, тогда наименьшую сумму предлагала омская компания. Однако качеством конфет не были довольны родители и приморские дети.

Иван Юрьев