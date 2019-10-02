Морской бой: стрельба на поражение, корейцы пойманы пограничниками

Пограничники 1 и 2 октября задержали 64 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в Японском море, сообщает DEITA.RU по материалам Центра общественных связей ФСБ России.

Как отмечает ведомство, всего обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. У браконьеров изъяты морепродукты и орудия лова. Для задержания одной из шхун пограничникам пришлось применить оружие, в результате пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.

В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, его экипаж из 21 гражданина КНДР эвакуирован, пожар потушен. Нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Ранее пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 17-18 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море в районе банки Кито-Ямато пресечена противоправная деятельность северокорейских браконьеров, оказавших при задержании вооруженное сопротивление. В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы.

Дмитрий Санников