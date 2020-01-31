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Моряк пропал с судна в акватории Владивостока
Судно шло с причала ВМТП до стоянки в районе бухты Тихая
В акватории Японского моря бесследно пропал моряк – боцман панамского судна, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в ГИМС ГУ МЧС, судно шло с причала ВМТП до стоянки в районе бухты Тихая в Уссурийском заливе.
При невыясненных обстоятельствах прямо из плавсредства пропал боцман – гражданин Мьянмы. По предварительным данным, мужчина выпал за борт.
Сейчас спасатели занимаются поиском пропавшего моряка, также все судна в этом районе усилили контроль и наблюдение за морской поверхностью.
Отмечается, что никаких следов пропавшего боцмана не найдено.
Напомним, в конце января 47 моряков оперативно эвакуировали с судна «Энигма Астралис», которое загорелось в Охотском море. Судно было прикреплено к порту Владивостока.