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6 Декабрь 2019, 18:15

Моряк пропал с судна в акватории Владивостока

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Судно шло с причала ВМТП до стоянки в районе бухты Тихая

В акватории Японского моря бесследно пропал моряк – боцман панамского судна, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в ГИМС ГУ МЧС, судно шло с причала ВМТП до стоянки в районе бухты Тихая в Уссурийском заливе.

При невыясненных обстоятельствах прямо из плавсредства пропал боцман – гражданин Мьянмы. По предварительным данным, мужчина выпал за борт.

Сейчас спасатели занимаются поиском пропавшего моряка, также все судна в этом районе усилили контроль и наблюдение за морской поверхностью.

Отмечается, что никаких следов пропавшего боцмана не найдено.

Напомним, в конце января 47 моряков оперативно эвакуировали с судна «Энигма Астралис», которое загорелось в Охотском море. Судно было прикреплено к порту Владивостока. 

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