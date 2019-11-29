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Мошенница обманула клиентов на 9 миллионов

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Главу одной из хабаровских турфирм подозревают в афере при оказании услуг, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает хабаровская полиция, с марта по октябрь 2019 года руководитель местной турфирмы торговала турами. Граждане, покупающие услугу, вносили предоплату – от 20 тысяч до миллиона рублей.

«Женщина бронировала туристические пакеты, но не оплачивала их. Иногда она покупала авиабилеты, но не платила за отели. Все приобретенные деньги подозреваемая тратила на собственные расходы», - подчеркнул представитель ведомства.

За все время заявление в полицию подали 68 граждан, пострадавших от обмана недобросовестной хабаровчанки. Предварительно установлено, что злоумышленница получила нечестным путем почти 9 миллионов рублей.

Сейчас подозреваемая под домашним арестом, заведено дело.

Напомним, что мошенничество с различными видами продаж и услуг – довольно распространенное явление в России. Часто лже-продавцы торгуют несуществующими товарами и услугами, взимая предоплату или даже полную стоимость за свои работы. Полиция советует никогда не вносить деньги раньше, чем покупатель увидит товар. Кроме того, желательно совершать покупки на проверенных платформах и у известных продавцов.

Александра Маслова

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