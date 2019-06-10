Женщина растратила деньги на строительство учреждения для детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Во Владивостоке готовится суд над местной жительницей, которая обманным путём смогла обогатить свой карман за счёт средств краевого бюджета на более, чем 6,7 миллионов рублей.

По информации правоохранителей, ещё в 2014 году предприимчивая леди решила получить субсидию на осуществление бизнес-инициатив, которые в порядке конкурса обещала поддержать администрация региона.

Жюри понравился проект женщины по капитальному ремонту помещения для нового детского сада во Владивостоке на улице Тигровая и администрация пошла молодой бизнес-вумен на встречу.

Однако, как оказалось позже, женщина не стала в реальности выполнять ремонт, а с помощью своего сообщника-мужчины просто подделала необходимые документы, говорящие о расходах, которые она якобы понесла.

Фиктивные чеки и другие подложные доказательства своих трат женщина предоставила в администрацию, где её на основании её документов выдали 6,7 миллионов рублей.

Позднее обман раскрылся и руководство края выдвинуло иск о взыскании с неё денег. Сообщник девушка сбежал, а её саму теперь ожидает суд за мошенничество.

Дмитрий Шевченко