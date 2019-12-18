Мошенница сдала одну квартиру сразу четырем арендаторам

Жительница сахалинского Корсакова сдала квартиру сразу четырем разным нанимателям, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала местная полиция, один из горожан обратился с заявлением о мошенничестве. Он поведал, что нашел объявление о сдаче квартиры в Корсакове и внес предоплату в размере 17 тысяч рублей. Однако, приехав для заселения, обнаружил, что по адресу его никто не ждет – не отвечал и телефон девушки, которая давала объявление.

Полиция начала расследовать дело и выяснило, что по подобной схеме на ту же квартиру «попались» еще трое горожан. Всего несостоявшиеся арендаторы отдали девушке около 40 тысяч рублей.

Злоумышленницу удалось задержать – ей оказалась 27-летняя местная жительница. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество. Ведется дело.

Александра Маслова