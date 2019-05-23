Женщине придётся отсидеть семь лет, сообщает DEITA.RU.

Слабая осведомлённость о тонкостях работы банков стали причиной, по которой жительнице Иркутской области удалось заработать обманным путём более двух миллионов рублей.

По данным следствия, женщина звонила своим жертвам и представлялась сотрудницей банка. В разговоре она узнавала личные данные пострадавших и с их помощью получала доступ к управлению их счетами и вкладами.

Таким вот образом, мошеннице удалось орудовать целых четыре месяца. От её уловок пострадали пять граждан, каждый из которых лишился огромной суммы денег.

В итог подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном, а также даже частично возместила ущерб.