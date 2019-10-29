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Мошенничества со СНИЛС зафиксированы в России

документы, СНИЛС

Особенно внимательными надо быть работающим гражданам, сообщает DEITA.RU.

В России зафиксирована новая волна мошенничества со СНИЛС. В Сети рассказали про два самых популярных способа.

Пенсионные накопления

Всем известно, что Негосударственные пенсионные фонды борются с ПФР за каждого клиента, однако немногие соглашаются хранить свои пенсионные сбережения в частном фонде. Чтобы бизнес шел в гору, нечистые на руку работники обманным путем получают данные СНИЛС гражданина, подделывают его подпись, и делают человека клиентом НПФ.

Когда человек узнает о таком мошенничестве, будет поздно – жалобу в ЦБ не подашь, да и перевести средства обратно в ПФР можно только с потерей процентов.

Компенсация

Мошенники на сайтах предлагают узнать остаток, который можно вернуть на счет. Для этого просят паспортные данные, СНИЛС и данные карты. Конечно, никакого остатка  нет – мошенники просто украдут всю вашу личную информацию и деньги со счета.

Елена Миронова

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