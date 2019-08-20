Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз, сообщает DEITA.RU.

Главный информационно-аналитический центр МВД России объявил о том, что в первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа возросло до 6 613.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова отметила, что рост числа таких преступлений может быть связан с тем, что правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под составом мошенничества, и более активно стали применять эту статью.



При этом, статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила от неё ПИН-код.

Также под статью подпадают случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

Дмитрий Шевченко