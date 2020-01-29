Мошенничество с банковскими картами процветает в Приморье

В Ханкайском районе один из местных жителей заявил о том, что с его карты обманом сняли денежные средства, сообщает DEITA.RU.





Как сообщили в ведомстве, пострадавшему позвонили в середине декабря 2019 – якобы из службы безопасности банка. Голос на другом конце провода заявил о том, что с карты клиента попытались снять деньги, поэтому мужчина должен сообщить «сотруднику банка» некоторые сведения.





После всех выполненных действий мужчина обнаружил, что с его счета пропало 144,2 тысячи рублей. Он позвонил в банк и выяснил, что ни один из сотрудников не звонил ему вовсе, а звонивший был мошенником.





- Для аферистов представиться сотрудником банка – самая распространенная схема. Злоумышленники либо предупреждают о попытках снятия денег с карты, либо играют на страхе потерять накопления и вклады. Таким образом, они пытаются выяснить реквизиты карты или коды, - отмечают в районной полиции.





Кроме того, в ведомстве добавили, что ни в коем случае никому не следует сообщать данные с карты, даже если звонящий представляется сотрудником банка, полиции или иных ведомств.





Александра Маслова