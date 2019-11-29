Мошенничество с картой: снимать деньги нужно осторожно

Новый способ мошенничества появился в России. Оно связано с банковскими картами, сообщает DEITA.RU.

Полиция рассказала о новом обмане. Некий гражданин «случайно» забывает свою карту в банкомате и просит вернуть ее следующего стоящего в очереди человека. Как правило, это происходит в небольших «банкоматных» будках, где довольно сложно пройти или развернуться.

Жертва, как правило, возвращает карту, после чего человек проверяет баланс и начинает доказывать, что с его счета пропала определенная сумма, как правило, от тысячи до 15 тысяч рублей. Мошенник начинает вымогать названную сумму, пока потерпевший не «сдается» и не отдает ее.

Более того, как отмечает полиция, в этой схеме может быть несколько человек – например, некий «свидетель» того, как жертвы якобы сняла деньги с карты. Вместе они будут угрожать звонком в полицию и доказательствами разного рода.

Полиция советует вовсе не прикасаться к чужим банковским картам. Если же вы все же «попались» на обман – не нужно поддаваться провокации – можно вызвать полицию самому – в этом случае аферисты, скорее всего, поспешат ретироваться.

Закон в данном случае на стороне потерпевших – возле банкоматов всегда есть камеры, а любой банк фиксирует все операции, которые клиенты проводят по своим картам.

Александра Маслова