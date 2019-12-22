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Мошенничество с квартирами раскрыто спустя 15 лет

Подъезд

Фрунзенский районный суд города Владивостока приговорил женщину к 7 годам лишения свободы за мошенничество $34,7 тысяч в сфере недвижимости, сообщает DEITA.RU.

Фигурантка долгое время скрывалась от правосудия в Москве в квартире своей дочери. Преступления она совершила в далеких 2002-2003 годах. Она организовала риэлтерскую компанию и якобы предоставляла услуги по поиску недвижимости. За свои услуги она брала деньги.

Свои обязанности она не выполняла, и чтобы не выплачивать деньги своим клиентам заявила о краже из ее офиса $35 тысяч. Благодаря своей схеме женщина смогла похитить у 11 людей различные суммы от $500 до $8 тысяч. В 2003 году она скрылась от правосудия, найти ее удалось в прошлом году в квартире ее дочери в Москве.

После обвиняемая была этапирована во Владивосток на суд, который признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отметим, что на сегодня приговор в законную силу не вступил.

Иван Юрьев

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