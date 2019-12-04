Мошенничество с продажей квартир остановят с нового года

Депутаты оперативно рассматривают законопроект правительства о защите граждан при покупке недвижимости, сообщает DEITA.RU.



В Госдуме прошел второе чтение проект закона, который внесло правительство. Как пишет «Российская газета», поправки в Гражданский кодекс сделают практически невозможным мошенничество с продажей недвижимости.

Сейчас мошенники скрывают от покупателей информацию о том, что не имеют права продавать квартиру. Например, если самому продавцу ее продал недееспособный гражднин, то такая сделка будет считаться недействительной. Соответственно, и все последующие будут расторгнуты, а квартира вернетсяв собственность первого, недееспособного, владельца.

Покупая такую квартиру, люди, разумеется, не знают ее истории – документы и данные тщательно скрывают – догадаться о мошенничестве может только опытный юрист. Суд всегда встает на сторону первого владельца – квартиру возвращают ему, а покупатель остается без недвижимости и без денег – компнсации не предусмотрены.

Теперь эта практика закончится. Покупатель будет автоматически признан добросовестным приобретателем недвижимости. Доказывать, что он знал историю квартиры и данные обо всех ее владельцах, в том числе, недееспособных, придется продавцу. Это поможет избежать несправедливого лишения квартир.

Также будут предусмотрены компенсации покупателям, которымм придется возвращать квартиры. Закон будет иметь обратную силу – за выплатами смогут обратиться те, кто ранее так потерял купленную недвижимость. Сообщается, что деньги заложены в бюджет.

Если закон примут в 3 чтении, то поправки вступят в силу уже в январе 2020 года.

Елена Миронова