Мошенницу с квартирами поймали и осудили спустя 15 лет

Во Владивостоке осуждена местная жительница за мошеннические действия в сфере недвижимости, скрывавшаяся 15 лет, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморского края.

Как рассказали в краевой прокуратуре, Фрунзенским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении жительницы столицы Дальнего Востока, которая признана виновной в мошенничестве в значительных и крупном размерах.

Как установлено в судебном заседании, являясь учредителем и директором компании по оказанию риэлтерских услуг на рынке недвижимости, фигурантка размещала объявления в местной газете о поиске квартир с целью покупки, продажи и обмена, заключала от имени компании договоры поручения на поиск квартир, получала за это деньги, не намереваясь фактически исполнить принятые на себя обязательства.

Действуя подобным образом, злоумышленнице удалось похитить у 11 доверчивых граждан различные суммы в размере от 500 до 8 тыс. долларов США. Общая сумма причиненного ущерба составила более 34,5 тыс. долларов США, что эквивалентно 1,1 млн рублей по состоянию на 2003 г.

Впоследствии с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные мошеннические действия она написала заведомо ложное заявление о хищении из офиса компании денежных средств в размере 35 тыс. долларов США.

В 2003 году фигурантка скрылась от предварительного следствия и суда. Вместе с тем, 2018 году оперативными службами фигурантка была обнаружена в Москве по месту проживания дочери, арестована и доставлена во Владивосток.

Признав подсудимую виновной в совершении указанных преступлений, суд назначил ей за содеянное 6 лет лишения свободы. С учетом иных судимостей за аналогичные преступления по совокупности назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.

Дмитрий Санников