Излишняя доверчивость оставила горожанку без квартиры и денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.

В городе Находка Приморского края суд признал виновным в совершении мошеннических действий местного жителя, который обманным путём смог продать жильё своей знакомой в соседнем городе Партизанск.

По информации правоохранительных органов, пострадавшая обратилась к своему знакомому с просьбой получения свидетельства на приобретение жилого помещения в собственность. В свою очередь мужчина смой изготовить нотариальную доверенность от имени хозяйки на своё имя.

После чего ему удалось продать её квартиру и выручить один миллион и 153 тысячи рублей, которыми злоумышленник распорядился на своё усмотрение.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дмитрий Шевченко