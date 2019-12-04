Мошенник обманул автопокупателей почти на 3 миллиона

Первомайский суд вынес приговор жителю Владивостока, который продавал арендованные им ранее автомобили, сообщает DEITA.RU.

По сообщению краевой прокуратуры, летом 2018 года фигурант взял два автомобиля по договору субаренды. Позже он предложил продать эти авто двум людям: почти незнакомым мужчине и женщине. Обманутые граждане внесли в общей сложности 2,8 млн рублей в качестве предоплаты.

«Злоумышленник присвоил деньги и потратил их по своему желанию, после чего попал из поля доступа своих жертв», - отметили в ведомстве.

Суд признал приморца виновным. Теперь мошенника ждет четыре года колонии общего режима. Иски потерпевших он уже выплатил в полном объеме.

Напомним, недавно суд вынес приговор продавцу «призрачных» машин, который «продал» несколько несуществующих иномарок на сумму более 4,3 млн рублей. Разумеется, ни одна из жертв не получила авто, а мужчина незаконно обогатился.

Александра Маслова