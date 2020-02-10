Мошенник-«сантехник» продал украденную машину за тысячу рублей

Рецидивист из Елизовского района Камчатки предстанет перед судом за зафиксированный ряд имущественных преступлений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру края.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый – гражданин Казахстана , постоянно живущий в Петропавловске-Камчатском. У мужчины – целый «набор» имущественных преступлений.

Так, трижды он обманул жителей краевой столицы. Те вызывали сантехника по телефону, который злоумышленник размещал на «Авито». Мужчина приезжал на вызов, выявлял проблему, называл цену, брал деньги на нужные инструменты и расходники и уезжал, обещая выполнить работы «завтра». Далее он просто исчезал. Клиенты не могли доказать, что платили ему, так как не заключали договоров и не подписывали никаких документов. В итоге двое из них лишились по шесть тысяч рублей, а одна клиентка – три тысячи.

Далее мужчина начал работать на одну из фирм. В один из дней он не сдал в кассу фирмы 13,6 тысяч рублей, которые заработал на вызовах.

В октябре прошлого года мужчина решил похитить авто «Субару Импреза», который стоял на одной из городских улиц без госномеров. Несмотря на то, что автомобиль находился в плачевном состоянии – с разбитыми стеклами, без обшивки и с повреждениями – владелец у него был.

Злоумышленник оплатил эвакуатор, убедив водителя, что он – владелец «убитой» машины. Авто отвезли в пункт сдачи металлолома, где мужчина получил с него 3 тысячи рублей, 2 тысячи из которых на месте заплатил за услуги эвакуатора.

Кстати, стоимость «убитого» корпуса позже оценили в 60 тысяч рублей – причиненный ущерб оказался выше «заработанного» аферистом.

В ведомстве также отметили, что мужчина уже неоднократно привлекался и даже отбывал срок за кражи и мошенничества, в том числе сидел в колонии строгого режима.

Теперь новые дела подсудимого рассмотрит суд.