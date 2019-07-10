Власть придумала механизм, усложняющий работу мошенников в сфере недвижимости, сообщает DEITA.RU.

В Госдуме приняли поправки в закон о регистрации недвижимости. В частности, парламентарии решили, что использование электронной подписи в сделках купли-продажи квартиры будет возможно только при наличии письменного разрешения собственника помещения.

Депутаты отметили, что соответствующая отметка о разрешении на подпись может быть поставлена исключительно на основании личного волеизъявления хозяина квартиры. Данный порядок будет применяться только для физических лиц.

Авторы инициативы говорят о её необходимости в свете развития мошенничества с использованием новых технологий, в частности, интернета и электронных устройств. Депутаты отметили, что по всей России появляется всё больше случаев, когда, пользуясь неграмотностью граждан в использовании компьютера, заключаются преступные сделки с недвижимостью.

Дмитрий Шевченко