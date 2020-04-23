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Мошенники активизировались в отношении самоизолированных россиян

Мошенник

Самый частый вид - эксплуатация слухов о коронавирусе и экономике

В период самоизоляции ряд отечественных банков заявил о росте мошеннических действий в отношении их клиентов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Так, по словам представителей ВТБ и Промсвязьбанка, мошенники чаще всего обманывают по телефону. Основными «темами» обмана стали различные негативные новости о коронавирусе и экономике страны.

Специалисты ВТБ отмечают, что в первой половине апреля количество мошенничеств в отношении клиентов поднялось на 15% по сравнению с прошлым месяцем. На второй нерабочей неделе – с 6 по 12 апреля – количество выросло почти в 2,5 раза в сравнении с мартовскими показателями.

Промсвязьбанк также отметил рост обращений клиентов с заявлениями о попытках мошенничества – по словам специалистов, их число выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом марта. 

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