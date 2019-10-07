Мошенники берут деньги в МФО по фото россиян

Стало известно о новых способах мошенничества через микрофинансовые организации. Теперь преступники могут оформлять денежные займы под «бешеные» проценты по фотографиям своих жертв из социальных сетей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Одна из жертв новой мошеннической схемы - столичный житель Иван - случайно узнал о своем долге перед МФО, в которую никогда не обращался, через сайт госуслуг. После обращения в микрофинансовую компанию, «должник» узнал о практике выдачи виртуальных денежных займов до пятнадцати тысяч рублей по фотографии заемщика, через аккаунт Госуслуг или СМС-сообщение.

«После разговора с сотрудниками я понял, что для авторизации можно указать любой номер телефона и после звонка оператора представиться тем, кем ты не являешься. В качестве доказательства, что ты - это тот человек, можно показать скриншот фото через СМС. А для получения займа достаточно указать любой номер банковской карты, куда после авторизации переведут деньги», - рассказал жертва мошенничества.

После звонка указанная МФО прислала молодому человеку образец заявления для обращения в правоохранительные органы. Представители компании пообещали «почистить» его кредитную историю после разбирательств.

Екатерина Цой