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6 Декабрь 2019, 18:15

Мошенники больше не навяжут услуги по поверке счетчиков

Счетчик

Это станет возможным благодаря Федеральному закону от 28 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», который подписал Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Благодаря утверждённым изменениям, результаты поверки будут зафиксированы в электронном виде. Данная электронная регистрация будет наделена юридической силой, тем самым станет приоритетнее бумажных документов. Они же, в свою очередь, будут выдаваться только по желанию потребителя.

Если в Федеральный информационный фонд не поступят сведения о поверке, её результаты, соответственно, будут недействительны.

«Это уменьшит риск мошеннических действий, когда происходит навязывание поверки или замены счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями», - отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

После вступления в силу изменений в законе, специалист, который провёл метрологическую поверку обязан будет в течение суток добавить результаты поверки в единую базу Росстандарта. Отмечается, что у потребителя будет доступ к результатам поверки, который россиянин получит после того, как ввёл номер счётчика. Помимо результатов, потребитель сможет узнать дату следующей поверки.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в сентябре 2020 года.

Софья Корф

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