Автолюбителей разводят даже тогда, когда у них эвакуировали машину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Неизвестные нарушители закона предлагают вернуть эвакуированную машину без оплаты штрафа. Они следят за работой эвакуаторов, вычисляют номера телефонов жертв и предлагают за некоторую сумму не только быстро вернуть авто, но и избавить от оплаты штрафа. Некоторые представляются должностными лицами из АМПП.

Все это – развод. Кода мошенник получит деньги, он либо исчезнет сразу, либо привезет вас на штрафстоянку, и тогда уже уедет восвояси. В ГКУ передают, что среди сотрудников АМПП никто не делает таких звонков, потому что нельзя забрать авто со штрафстоянки без оплаты штрафа и обращения в ГИБДД.

Анастасия Туркова