Мошенники добрались до налогов россиян

Специалисты налоговой службы России предупредили граждан о массовом распространении по почтовым ящикам лже-квитанций с задолженность по налогам от имени ФНС. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Федеральной налоговой службе заявили, что новое мошенничество с почтовой рассылкой охватило все регионы России. Преступники кладут в почтовые ящики россиян фальшивые уведомления, очень похожие на настоящие, о необходимости срочно погасить несуществующий долг по одной из налоговых выплат.

«Россияне должны внимательно рассмотреть квитанции, прежде чем осуществлять платеж. В случае с рассылками мошенников, в фальшивых бумажных уведомлениях указан расчетный счет не ФНС, а преступников. В случае, если граждане по ошибке направят деньги по указанным реквизитам, реальная задолженность, если она есть, погашена не будет», - предупредили в ведомстве.

Отметим, истинные реквизиты ФНС указаны на официальном сайте. Представители ведомства настоятельно рекомендуют сверять данные перед оплатой.

Екатерина Цой