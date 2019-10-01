Новости
ГИБДД меняет правила выдачи медсправок водителям
1 Октябрь 2019, 13:00
Правительство решило не достраивать часть долгостроев
1 Октябрь 2019, 12:48
Мошенники добрались до налогов россиян
1 Октябрь 2019, 12:45
Правительство хочет конфисковать маршрутки
1 Октябрь 2019, 12:30
Миф ЖКХ: менять плату за «коммуналку» можно раз в год
1 Октябрь 2019, 12:15
Парламентарии озаботились охраной леса
1 Октябрь 2019, 12:15
Стало известно состояние девушки, истекавшей кровью на пороге краевой администрации
1 Октябрь 2019, 12:00
«Глонасс» нашел теневой канал продаж импортных авто
1 Октябрь 2019, 11:47
Мошенники добрались до налогов россиян
1 Октябрь 2019, 12:45
Специалисты налоговой службы России предупредили граждан о массовом распространении по почтовым ящикам лже-квитанций с задолженность по налогам от имени ФНС. Об этом сообщает DEITA.RU.
В Федеральной налоговой службе заявили, что новое мошенничество с почтовой рассылкой охватило все регионы России. Преступники кладут в почтовые ящики россиян фальшивые уведомления, очень похожие на настоящие, о необходимости срочно погасить несуществующий долг по одной из налоговых выплат.
«Россияне должны внимательно рассмотреть квитанции, прежде чем осуществлять платеж. В случае с рассылками мошенников, в фальшивых бумажных уведомлениях указан расчетный счет не ФНС, а преступников. В случае, если граждане по ошибке направят деньги по указанным реквизитам, реальная задолженность, если она есть, погашена не будет», - предупредили в ведомстве.
Отметим, истинные реквизиты ФНС указаны на официальном сайте. Представители ведомства настоятельно рекомендуют сверять данные перед оплатой.
Екатерина Цой